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一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。
它有一个参数:
- Show price typical - 显示典型价格线，根据该价格线进行计算, Yes/No.
计算:
- 如果 (Close[1] < High 且 PriceTypical[2] < Close[1]) 或 PriceTypical[3] < Close[1]: 卖出信号。
- 如果 (Close[1] > Low 且 PriceTypical[2] > Close[1]) 或 PriceTypical[3] > Close[1]: 卖出信号。
请注意，为了避免错误输入，应使用方向指示器，振荡器和超买/超卖区域或支撑/阻力级别来过滤信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21686
Twiggs_Money_Flow
Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。TriggerLines
TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。