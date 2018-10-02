一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

它有一个参数:

Show price typical - 显示典型价格线，根据该价格线进行计算, Yes/No.

计算: 如果 (Close[1] < High 且 PriceTypical[2] < Close[1]) 或 PriceTypical[3] < Close[1] : 卖出信号 。

或 : 。 如果 (Close[1] > Low 且 PriceTypical[2] > Close[1]) 或 PriceTypical[3] > Close[1]: 卖出信号 。

请注意，为了避免错误输入，应使用方向指示器，振荡器和超买/超卖区域或支撑/阻力级别来过滤信号。