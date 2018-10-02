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YABSI - MetaTrader 5脚本

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YABSI.mq5 (10.72 KB) 预览
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一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

它有一个参数:

  • Show price typical - 显示典型价格线，根据该价格线进行计算, Yes/No.

计算:

  • 如果 (Close[1] < High 且 PriceTypical[2] < Close[1])PriceTypical[3] < Close[1]: 卖出信号
  • 如果 (Close[1] > Low 且 PriceTypical[2] > Close[1])PriceTypical[3] > Close[1]: 卖出信号
请注意，为了避免错误输入，应使用方向指示器，振荡器和超买/超卖区域或支撑/阻力级别来过滤信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21686

WMAO WMAO

WMAO（Wilder 的移动平均振荡器）- 基于 Welles Wilder 移动平均线的振荡器。

WMA WMA

Wilder 的平滑均值（WMA）指标。

Twiggs_Money_Flow Twiggs_Money_Flow

Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。

TriggerLines TriggerLines

TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。