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VPCI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1418
等级:
(10)
已发布:
VPCI.mq5 (12.37 KB) 预览
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VPCI（交易量价格确认）指标显示价格和交易量之间的关系。

它有两个输入参数：

  • Slow MA period - 慢速均线周期;
  • Fast MA period - 快速均线周期。

计算:

VPCI = VPC * VPR * VM

其中:

VPC = VWMA(Slow MA period) - SMA(Slow MA period)
VWMA = Sum(Close * Volume)
SMA = Sum(Close)
VPR = VWMA(Fast MA period) / SMA(Fast MA period)
VM = (Sum(Volume, Fast MA period) * Slow MA period) / (Sum(Volume, Slow MA period) * Fast MA period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21682

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