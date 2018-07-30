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Индикаторы

ROCX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1433
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Опубликован:
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ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.

Вычисляет значение как (current - previous) / previous, а не (current / previous - 1).

Три режима отображения:

  1. Абсолютное значение;
  2. Процент от предыдущего значения;
  3. 1/10 процентов от предыдущего значения.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Mode - режим:
    • Absolute value - абсолютное значение;
    • % value - процент от предыдущего значения;
    • %1/10 value - 1/10 процентов от предыдущего значения.

Расчет:

  • Absolute value:

    ROCX = diff

  • % value:

    ROCX = 100.0 * diff / PrN

  • % 1/10 value:

    ROCX = 1000.0 * diff / PrN

где:

diff = Applied price - Applied price[Period]
PrN = Applied price[Period]
Положительное значение означает направление изменения вверх, отрицательное значение означает направление изменения вниз. Большее значение означает более быстрое изменение.

Slope_Direction_Line Slope_Direction_Line

Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.

VPCI VPCI

Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.

PFE PFE

Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.

PFE_Overlay PFE_Overlay

Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.