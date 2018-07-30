Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.

Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.