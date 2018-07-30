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ROCX - индикатор для MetaTrader 5
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ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.
Вычисляет значение как (current - previous) / previous, а не (current / previous - 1).
Три режима отображения:
- Абсолютное значение;
- Процент от предыдущего значения;
- 1/10 процентов от предыдущего значения.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Mode - режим:
- Absolute value - абсолютное значение;
- % value - процент от предыдущего значения;
- %1/10 value - 1/10 процентов от предыдущего значения.
Расчет:
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Absolute value:ROCX = diff
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% value:ROCX = 100.0 * diff / PrN
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% 1/10 value:ROCX = 1000.0 * diff / PrN
где:
PrN = Applied price[Period]
Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.VPCI
Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.
Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.PFE_Overlay
Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.