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STPMT（中期加权随机指标）指标。
该指标有二十六个可定制的参数，其中有四个相似的参数块，每个参数块有六个输入值，共有 24 个参数，用于计算四个随机指标中之一：
- Stochastic N %K period - 随机指标 N 的 K 线周期;
- Stochastic N %D period - 随机指标 N 的 D 线周期;
- Stochastic N Slowing - 随机指标 N 的减速周期;
- Stochastic N Method - 随机指标 N 的计算方法;
- Stochastic N Price field - 随机指标 N 的计算价格;
- Stochastic N Weight - 随机指标 N 的权重;
- ...
- Signal line period - 信号线周期;
- Show components - 显示随机指标所用的计算数据。
计算:
STPMT = (Stoch 1 Weight * St1 + Stoch 2 Weight * St2 + Stoch 3 Weight * St3 + Stoch 4 Weight * St4) / SumWeight
其中:
SumWeight = Stochastic 1 Weight+Stochastic 2 Weight+Stochastic 3 Weight+Stochastic 4 Weight
St1 = Stochastic(Stoch 1 Price field, Stoch 1 %K period, Stoch 1 %D period, Stoch 1 Slowing, Stoch 1 Method) St2 = Stochastic(Stoch 2 Price field, Stoch 2 %K period, Stoch 2 %D period, Stoch 2 Slowing, Stoch 2 Method) St3 = Stochastic(Stoch 3 Price field, Stoch 3 %K period, Stoch 3 %D period, Stoch 3 Slowing, Stoch 3 Method) St4 = Stochastic(Stoch 4 Price field, Stoch 4 %K period, Stoch 4 %D period, Stoch 4 Slowing, Stoch 4 Method)
图例 1. 中期加权随机指标
图例 2. 中期加权随机指标 + 随机指标所用的数据
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21681
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