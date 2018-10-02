外汇 Fraus M1

思路来自: Dmitriy Zaytsev

MQL5 代码作者: barabashkakvn





它如何运行

当新的柱线出现时，EA 才会运行（开新仓）。

开仓交易量等于 Lots。 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。

EA 在 #0 柱线处检查 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）的数值。 EA 在超买区卖出，并在超卖区买入。 如果启用时间区间控制 (Use Timecontrol == true), 则时间间隔的配置从 Start hour 至 End hour.

当信号出现时，可将反向持仓平仓：这可以通过设置来完成 Use close opposite positions = true。

EURUSD, M1, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价"