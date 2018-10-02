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外汇 Fraus M1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Dmitriy Zaytsev
MQL5 代码作者: barabashkakvn
它如何运行
当新的柱线出现时，EA 才会运行（开新仓）。
开仓交易量等于 Lots。 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。
EA 在 #0 柱线处检查 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）的数值。 EA 在超买区卖出，并在超卖区买入。 如果启用时间区间控制 (Use Timecontrol == true), 则时间间隔的配置从 Start hour 至 End hour.
当信号出现时，可将反向持仓平仓：这可以通过设置来完成 Use close opposite positions = true。
EURUSD, M1, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21679
Trading_Channel_Index
交易通道索引振荡器显示为颜色直方图。Slope_Direction_Line
斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。