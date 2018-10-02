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EA

外汇 Fraus M1 - MetaTrader 5EA

Dima-Z | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自: Dmitriy Zaytsev

MQL5 代码作者: barabashkakvn


它如何运行

当新的柱线出现时，EA 才会运行（开新仓）。

开仓交易量等于 LotsStop Loss, Take ProfitTrailing Stop 可通过将相应的参数设置为“0.0”来禁用。

EA 在 #0 柱线处检查 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）的数值。 EA 在超买区卖出，并在超卖区买入。 如果启用时间区间控制 (Use Timecontrol == true), 则时间间隔的配置从 Start hourEnd hour.

当信号出现时，可将反向持仓平仓：这可以通过设置来完成 Use close opposite positions = true。

EURUSD, M1, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价"

外汇 Fraus M1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21679

Trading_Channel_Index Trading_Channel_Index

交易通道索引振荡器显示为颜色直方图。

Slope_Direction_Line Slope_Direction_Line

斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。

STPMT STPMT

STPMT（中期加权随机指标）指标。

VPCI VPCI

VPCI（交易量价格确认）指标显示价格和交易量之间的关系。