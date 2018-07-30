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PFE - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast ROC period - период расчета быстрого ROC (Rate of Change);
- Slow ROC period - период расчета медленного ROC (Rate of Change);
- MA period - период расчета МА;
- PDS - коэффициент масштаба шкалы осциллятора.
Расчет:
где:
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Если Close > Close[Slow ROC period]:B = 100.0 * Z
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Иначе:B = -100 * Z
LongROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
ShortROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)
Интерпретация:
- Значение осциллятора выше ноля - тренд вверх;
- Значение осциллятора ниже ноля - тренд вниз.
ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.Slope_Direction_Line
Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.
Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.MAE
Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.