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Индикаторы

PFE - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2061
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(13)
Опубликован:
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Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast ROC period - период расчета быстрого ROC (Rate of Change);
  • Slow ROC period - период расчета медленного ROC (Rate of Change);
  • MA period - период расчета МА;
  • PDS - коэффициент масштаба шкалы осциллятора.

Расчет:

PFE = EMA(B, MA period)

где:

  • Если Close > Close[Slow ROC period]:

    B = 100.0 * Z

  • Иначе:

    B = -100 * Z
Z = Sqrt(LongROC * LongROC + 100) / (Sqrt(ShortROC * ShortROC+1) + PDS)
LongROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
ShortROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)

Интерпретация:

  • Значение осциллятора выше ноля - тренд вверх;
  • Значение осциллятора ниже ноля - тренд вниз.

ROCX ROCX

ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.

Slope_Direction_Line Slope_Direction_Line

Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.

PFE_Overlay PFE_Overlay

Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

MAE MAE

Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.