Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.