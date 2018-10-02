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斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 用于计算的价格。
计算:
SDL = MA(Vector, Sqrt(Period), Method)
其中:
Vector = 2*MA2 - MA MA2 - MA(Applied price, Period/2, Method) MA - MA(Applied price, Period, Method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21674
Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec
交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。GBP9AM
使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。
Trading_Channel_Index
交易通道索引振荡器显示为颜色直方图。外汇 Fraus M1
一款基于 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）指标的智能交易系统，可控制操作时间。