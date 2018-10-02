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Slope_Direction_Line - MetaTrader 5脚本

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斜率方向线指标显示为彩色移动平均线，表示平均市场移动方向。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法;
  • Applied price - 用于计算的价格。

计算:

SDL = MA(Vector, Sqrt(Period), Method)

其中:

Vector = 2*MA2 - MA
MA2 - MA(Applied price, Period/2, Method)
MA - MA(Applied price, Period, Method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21674

Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec

交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。

GBP9AM GBP9AM

使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。

Trading_Channel_Index Trading_Channel_Index

交易通道索引振荡器显示为颜色直方图。

外汇 Fraus M1 外汇 Fraus M1

一款基于 iWPR（威廉姆斯百分比范围，％R）指标的智能交易系统，可控制操作时间。