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平静指标在单独的窗口中显示激进性（价格变化率，蓝线）和波动性（红线）。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Interpolation - 插值周期;
- Applied price - 用于计算的价格。
计算:
激进性 = InterpolationAggress 波动性 = InterpolationVolatil
其中:
InterpolationAggress = (0 - (MinAggress - BAggress) * -100.0 / (MinAggress-MaxAggress))) InterpolationVolatil = (0 - (MinVolatil - BVolatil) * -100.0 / (MinVolatil - MaxVolatil))) BAggress = B/Point BVolatil = Sqrt(dAmount) B = SMA(Abs(Applied price - PrevApplied price), Period) dAmount = Power(Applied price - SMA(Applied price, Period)) / Period
- MinAggress, MaxAggress - “Interpolation”期间 BAggress 的最大值和最小值;
- MinVolatil, MaxVolatil - “Interpolation”期间 BVolatil 的最大值和最小值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21673
1H EUR_USD
智能交易系统利用高低价分析，以及一个 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和两个 iMA（移动平均线，MA）。Trend_Intensity_Index
趋势密集指数振荡器显示为颜色直方图。
MACD双线指标
MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。Breakthrough Candle
突破蜡烛图，收盘价突破前高，预示着牛市的到来；收盘价突破前低，预示着熊市，此指标应结合其他趋势或者震荡类指标一起研判。