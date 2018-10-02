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1H EUR_USD - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3055
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Alberto Tortella
MQL5 代码作者: barabashkakvn
输入参数
- Lots - 开仓量（始终固定，不用动态计算）;
- Stop Loss - 止损 ("0.0" == 关);
- Take Profit - 止盈 ("0.0" == 关);
- Trailing Stop - 尾随停止 ("0.0" == 关);
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Number of elements (check iHighest and iLowest) - 搜索柱线最高和最低点的柱线数量
- Moving Average First - 第一个移动平均线的参数:
- MA First: 均化周期;
- MA First: 水平偏移;
- MA First: 平滑类型;
- MA First: 价格类型或句柄。
- Moving Average Second - 第二个移动平均线的参数:
- MA Second: 均化周期;
- MA Second: 水平偏移;
- MA Second: 平滑类型;
- MA Second: 价格类型或句柄。
- MACD - MACD 指标参数:
- MACD: 快速均线周期;
- MACD: 慢速均线周期;
- MACD: 差值均化周期;
- MACD: 价格类型。
- magic number - 独有的 EA 标识符。
EURUSD, H1, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价":
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21672
Trend_Intensity_Index
趋势密集指数振荡器显示为颜色直方图。ColorXPWMA_Digit
彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。
平静
平静指标在单独的窗口中显示激进性（价格变化率，蓝线）和波动性（红线）。MACD双线指标
MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。