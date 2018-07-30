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PFE_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Fast ROC period - период расчета быстрого ROC (Rate of Change);
- Slow ROC period - период расчета медленного ROC (Rate of Change);
- MA period - период расчета МА;
- PDS - чувствительность;
- Avg period - период расчета отклонений;
- Deviation - отклонение;
- Show deviations - показывать отклонения (Yes/No).
Расчет:
PFE = BL + (100.0 + RAW) / scale
TL = MA + Deviation * Dev
BL = MA - Deviation * Dev
TL = MA + Deviation * Dev
BL = MA - Deviation * Dev
где:
MA = SMA(Avg period)
Dev = StdDev(Avg period, MODE_SMA)
scale = 200.0 / (TL - BL)
Dev = StdDev(Avg period, MODE_SMA)
scale = 200.0 / (TL - BL)
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Если Close > Close[Slow ROC period]
RAW = 100.0 * Z
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Иначе:RAW = -100 * Z
Z = X / Y
X = Sqrt(SlowROC * SlowROC + 100.0)
Y = Sqrt(FastROC * FastROC + 1.0) + PDS
X = Sqrt(SlowROC * SlowROC + 100.0)
Y = Sqrt(FastROC * FastROC + 1.0) + PDS
SlowROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
FastROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)
FastROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)
PFE
Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.ROCX
ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.