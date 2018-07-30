Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Fast ROC period - период расчета быстрого ROC (Rate of Change);

- период расчета быстрого ROC (Rate of Change); Slow ROC period - период расчета медленного ROC (Rate of Change);

- период расчета медленного ROC (Rate of Change); MA period - период расчета МА;

- период расчета МА; PDS - чувствительность;

- чувствительность; Avg period - период расчета отклонений;

- период расчета отклонений; Deviation - отклонение;

- отклонение; Show deviations - показывать отклонения (Yes/No).