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Индикаторы

PFE_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Fast ROC period - период расчета быстрого ROC (Rate of Change);
  • Slow ROC period - период расчета медленного ROC (Rate of Change);
  • MA period - период расчета МА;
  • PDS - чувствительность;
  • Avg period - период расчета отклонений;
  • Deviation - отклонение;
  • Show deviations - показывать отклонения (Yes/No).

Расчет:

PFE = BL + (100.0 + RAW) / scale
TL = MA + Deviation * Dev
BL = MA - Deviation * Dev

где:

MA = SMA(Avg period)
Dev = StdDev(Avg period, MODE_SMA)
scale = 200.0 / (TL - BL)
  • Если Close > Close[Slow ROC period]
    RAW = 100.0 * Z

  • Иначе:

    RAW = -100 * Z
Z = X / Y
X = Sqrt(SlowROC * SlowROC + 100.0)
Y = Sqrt(FastROC * FastROC + 1.0) + PDS
SlowROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
FastROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)

PFE PFE

Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.

ROCX ROCX

ROCX - модифицированный индикатор ROC (Rate Of Change), отображает абсолютное или относительное изменение цены.

MAE MAE

Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.

DZP_Trend DZP_Trend

Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.