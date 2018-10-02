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ROCX - MetaTrader 5脚本

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ROCX.mq5 (8.04 KB) 预览
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ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。

它的计算为（当前 - 前一个）/ 前一个，而非（当前 / 前一个 - 1）。

三种显示模式:

  1. 绝对值;
  2. 前一个值的百分比;
  3. 前一个数值的百分比 1/10。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price;
  • Mode - 模式:
    • Absolute value - 绝对值;
    • % value - 前一个数值的百分比;
    • %1/10 value - 前一个数值的百分比 1/10。

计算:

  • 绝对值:

    ROCX = diff

  • % 数值:

    ROCX = 100.0 * diff / PrN

  • % 1/10 数值:

    ROCX = 1000.0 * diff / PrN

其中:

diff = Applied price - Applied price[Period]
PrN = Applied price[Period]
正数值表示方向变化向上，负数值表示方向变化向下。 数值越大意味着变化越快。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21666

PFE_Overlay PFE_Overlay

极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。

PFE PFE

极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。

ColorXPWMA_Digit ColorXPWMA_Digit

彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。

Trend_Intensity_Index Trend_Intensity_Index

趋势密集指数振荡器显示为颜色直方图。