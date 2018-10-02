ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。

它的计算为（当前 - 前一个）/ 前一个，而非（当前 / 前一个 - 1）。

三种显示模式:

绝对值; 前一个值的百分比; 前一个数值的百分比 1/10。

指标有三个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Applied price ;

; Mode - 模式: Absolute value - 绝对值; % value - 前一个数值的百分比; %1/10 value - 前一个数值的百分比 1/10。

- 模式:

计算: 绝对值: ROCX = diff

% 数值: ROCX = 100.0 * diff / PrN

% 1/10 数值: ROCX = 1000.0 * diff / PrN 其中: diff = Applied price - Applied price[Period] PrN = Applied price[Period]

正数值表示方向变化向上，负数值表示方向变化向下。 数值越大意味着变化越快。