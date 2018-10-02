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ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。
它的计算为（当前 - 前一个）/ 前一个，而非（当前 / 前一个 - 1）。
三种显示模式:
- 绝对值;
- 前一个值的百分比;
- 前一个数值的百分比 1/10。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price;
- Mode - 模式:
- Absolute value - 绝对值;
- % value - 前一个数值的百分比;
- %1/10 value - 前一个数值的百分比 1/10。
计算:
-
绝对值:
ROCX = diff
-
% 数值:
ROCX = 100.0 * diff / PrN
-
% 1/10 数值:
ROCX = 1000.0 * diff / PrN
其中:
diff = Applied price - Applied price[Period] PrN = Applied price[Period]
正数值表示方向变化向上，负数值表示方向变化向下。 数值越大意味着变化越快。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21666
PFE_Overlay
极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。PFE
极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。
ColorXPWMA_Digit
彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。Trend_Intensity_Index
趋势密集指数振荡器显示为颜色直方图。