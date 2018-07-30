Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.

Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.