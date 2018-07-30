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MAE - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Moving Average Envelopes Percentage отображает цену в процентах от канала Envelopes.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Deviation - отклонение;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности, по умолчанию 100% от ширины канала Envelopes;
- Oversold - уровень перепроданности, по умолчанию 0% (нижний край) канала Envelopes.
Расчет:
где:
DN = MA * (1-Deviation / 100.0)
MA - MA(Applied price, Period)
Рис.1. MAE
Рис.2. MAE + Envelopes
Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.PFE
Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.
Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.Anchored_Momentum
Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.