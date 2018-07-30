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Индикаторы

MAE - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1450
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Moving Average Envelopes Percentage отображает цену в процентах от канала Envelopes.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Deviation - отклонение;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности, по умолчанию 100% от ширины канала Envelopes;
  • Oversold - уровень перепроданности, по умолчанию 0% (нижний край) канала Envelopes.

Расчет:

MAE = 100 * (Applied price - DN) / (UP - DN)

где:

UP = MA * (1+Deviation / 100.0)
DN = MA * (1-Deviation / 100.0)
MA - MA(Applied price, Period)

Рис.1. MAE

Рис.1. MAE

Рис.2. MAE + Envelopes

Рис.2. MAE + Envelopes

PFE_Overlay PFE_Overlay

Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

PFE PFE

Индикатор PFE (Polarized Fractal Efficiency) служит для идентификации трендов.

DZP_Trend DZP_Trend

Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.

Anchored_Momentum Anchored_Momentum

Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.