Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Shift - смещение;

- смещение; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Mode view - режим отображения: Line - линия; Histogram - гистограмма.

- режим отображения:

Расчет: DZP = 100*(A-B) где: A = (Price - Price(Shift)) / Price(Shift)

B = (MA - MA(Shift)) / MA(Shift) Price - SMA(Applied price, 1)

Price(Shift) - SMA(Applied price, 1) Shift баров назад MA - EMA(Applied price, Period)

MA(Shift) - EMA(Applied price, Period) Shift баров назад

Индикатор имеет некоторую особенность: разворот линии индикатора, образующий ее локальный экстремум, часто происходит чуть ранее, чем цена идет в сторону этого разворота. Таким образом можно заранее выставить отложенный ордер в нужную сторону.

Рис.1. Отображение в виде линии

Рис.2. Отображение в виде гистограммы