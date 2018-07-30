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DZP_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Shift - смещение;
- Applied price - цена расчета;
- Mode view - режим отображения:
- Line - линия;
- Histogram - гистограмма.
Расчет:
где:
B = (MA - MA(Shift)) / MA(Shift)
Price(Shift) - SMA(Applied price, 1) Shift баров назад
MA(Shift) - EMA(Applied price, Period) Shift баров назад
Рис.1. Отображение в виде линии
Рис.2. Отображение в виде гистограммы
Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.PFE_Overlay
Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.
Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.Advanced_Fractal_On_MA
Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.