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Индикаторы

DZP_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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1788
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Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Shift - смещение;
  • Applied price - цена расчета;
  • Mode view - режим отображения:
    • Line - линия;
    • Histogram - гистограмма.

Расчет:

DZP = 100*(A-B)

где:

A = (Price - Price(Shift)) / Price(Shift)
B = (MA - MA(Shift)) / MA(Shift)
Price - SMA(Applied price, 1)
Price(Shift) - SMA(Applied price, 1) Shift баров назад
MA - EMA(Applied price, Period)
MA(Shift) - EMA(Applied price, Period) Shift баров назад
Индикатор имеет некоторую особенность: разворот линии индикатора, образующий ее локальный экстремум, часто происходит чуть ранее, чем цена идет в сторону этого разворота. Таким образом можно заранее выставить отложенный ордер в нужную сторону.

Рис.1. Отображение в виде линии

Рис.1. Отображение в виде линии

Рис.2. Отображение в виде гистограммы

Рис.2. Отображение в виде гистограммы

MAE MAE

Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.

PFE_Overlay PFE_Overlay

Индикатор PFE_Overlay (Polarized Fractal Efficiency Overlay) служит для идентификации трендов. В отличие от Polarized Fractal Efficiency, данный индикатор отображается на графике цены и помимо своей линии отображает две линии рассчитанного значения отклонения StdDev.

Anchored_Momentum Anchored_Momentum

Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.

Advanced_Fractal_On_MA Advanced_Fractal_On_MA

Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.