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极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与 极化分形效率 不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。
有七个输入参数:
- Fast ROC period - 快速 ROC（变化率）计算周期;
- Slow ROC period - 慢速 ROC（变化率）计算周期;
- MA period - 均线计算周期;
- PDS - 敏感度;
- Avg period - 偏差计算周期;
- Deviation;
- Show deviations - Yes/No。
计算:
PFE = BL + (100.0 + RAW) / scale TL = MA + Deviation * Dev BL = MA - Deviation * Dev
其中:
MA = SMA(Avg period) Dev = StdDev(Avg period, MODE_SMA) scale = 200.0 / (TL - BL)
-
Если Close > Close[Slow ROC period]
RAW = 100.0 * Z
-
否则:
RAW = -100 * Z
Z = X / Y X = Sqrt(SlowROC * SlowROC + 100.0) Y = Sqrt(FastROC * FastROC + 1.0) + PDS SlowROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1) FastROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21665
PFE
极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。智能系统 Ichimoku
基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。
ROCX
ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。ColorXPWMA_Digit
彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。