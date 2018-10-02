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PFE_Overlay - MetaTrader 5脚本

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PFE_Overlay.mq5 (15.41 KB) 预览
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极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与 极化分形效率 不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。

有七个输入参数:

  • Fast ROC period - 快速 ROC（变化率）计算周期;
  • Slow ROC period - 慢速 ROC（变化率）计算周期;
  • MA period - 均线计算周期;
  • PDS - 敏感度;
  • Avg period - 偏差计算周期;
  • Deviation;
  • Show deviations - Yes/No。

计算:

PFE = BL + (100.0 + RAW) / scale
TL = MA + Deviation * Dev
BL = MA - Deviation * Dev

其中:

MA = SMA(Avg period)
Dev = StdDev(Avg period, MODE_SMA)
scale = 200.0 / (TL - BL)
  • Если Close > Close[Slow ROC period] 
    RAW = 100.0 * Z

  • 否则:

    RAW = -100 * Z
Z = X / Y
X = Sqrt(SlowROC * SlowROC + 100.0)
Y = Sqrt(FastROC * FastROC + 1.0) + PDS
SlowROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
FastROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21665

PFE PFE

极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。

智能系统 Ichimoku 智能系统 Ichimoku

基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。

ROCX ROCX

ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。

ColorXPWMA_Digit ColorXPWMA_Digit

彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。