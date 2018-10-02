请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。
有四个输入参数:
- Fast ROC period - 快速 ROC（变化率）计算周期;
- Slow ROC period - 慢速 ROC（变化率）计算周期;
- MA period - 均线计算周期;
- PDS - 振荡器比例因子。
计算:
PFE = EMA(B, MA period)
其中:
-
如果 Close > Close[Slow ROC period]:
B = 100.0 * Z
-
否则:
B = -100 * Z
Z = Sqrt(LongROC * LongROC + 100) / (Sqrt(ShortROC * ShortROC+1) + PDS) LongROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1) ShortROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)
解释:
- 振荡器数值高于零 - 上行;
- 振荡器数值低于零 - 下行。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21664
智能系统 Ichimoku
基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。Exp_XWAMI_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。
PFE_Overlay
极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。ROCX
ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。