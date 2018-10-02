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PFE - MetaTrader 5脚本

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极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。

有四个输入参数:

  • Fast ROC period - 快速 ROC（变化率）计算周期;
  • Slow ROC period - 慢速 ROC（变化率）计算周期;
  • MA period - 均线计算周期;
  • PDS - 振荡器比例因子。

计算:

PFE = EMA(B, MA period)

其中:

  • 如果 Close > Close[Slow ROC period]:

    B = 100.0 * Z

  • 否则:

    B = -100 * Z
Z = Sqrt(LongROC * LongROC + 100) / (Sqrt(ShortROC * ShortROC+1) + PDS)
LongROC = 100.0 * (Close / Close[Slow ROC period]-1)
ShortROC = 100.0 * (Close / Close[Fast ROC period]-1)

解释:

  • 振荡器数值高于零 - 上行;
  • 振荡器数值低于零 - 下行。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21664

智能系统 Ichimoku 智能系统 Ichimoku

基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。

Exp_XWAMI_NN3_MMRec Exp_XWAMI_NN3_MMRec

在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。

PFE_Overlay PFE_Overlay

极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。

ROCX ROCX

ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。