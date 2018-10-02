在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。 在收盘时，只要趋势发生变化（三个指标中任何之一的颜色变化表示），就会形成交易信号。

在智能交易系统的输入模块中已添加了已开仓数量管理: 例如，对于第一个系统:

input uint A_BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint A_BuyLossMMTriger= 3 ; input uint A_SellTotalMMTriger= 5 ; input uint A_SellLossMMTriger= 3 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ; input MarginMode A_MMMode=LOT;

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

第二个交易系统使用类似的输入:

input uint B_BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint B_BuyLossMMTriger= 3 ; input uint B_SellTotalMMTriger= 5 ; input uint B_SellLossMMTriger= 3 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.1 ;

第三个系统的输入已 C_ 为前缀。

此类 EA 的最佳选项是在每个交易系统上单独配置，通过下列参数切换及禁用相应的其它两个交易系统：

input bool B_BuyPosOpen= true ; input bool B_SellPosOpen= true ;

将它们设为 false。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 XWAMI.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

GBPJPY H1 和 H8，2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表