Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов

Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.