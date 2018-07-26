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Индикаторы

Wajdyss_Ichimoku_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1316
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 отображает цвет свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается квадратом, смена тренда кругом.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры wajdyss_Ichimoku
input uint Kijun=26;
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  UpUpColor=clrDeepSkyBlue;                //цвет растущего тренда и растущей свечи
input color  UpDnColor=clrBlue;                       //цвет растущего тренда и падающей свечи
input color  ZrColor=clrGray;                         //цвет без изменения
input color  DnUpColor=clrBrown;                      //цвет падающего тренда и растущей свечи
input color  DnDnColor=clrMagenta;                    //цвет падающего тренда и падающей свечи
input int    FontSize=15;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5.

Рис.1. wajdyss_Ichimoku_x10

Рис.1. wajdyss_Ichimoku_x10

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 MultiWajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов

Sidus Sidus

Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec

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