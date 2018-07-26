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Индикаторы

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10

Рис.1. Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10

Sidus Sidus

Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.

Exp_XWAMI_MMRec Exp_XWAMI_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec

Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.