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MultiWajdyss_Ichimoku_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10
Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.Exp_XWAMI_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.