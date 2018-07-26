Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.

Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.