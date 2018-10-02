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Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec - MetaTrader 5EA
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一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。
当指标的云改变其颜色时制定交易决策。
可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时间间隔内交易:
input bool TimeTrade=true; //允许在指定的时间间隔内交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始 (钟点) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束 (钟点) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分钟)
交易开始和交易结束时间提供两个小时和分钟变量。
智能交易系统默认设置在整个交易时段交易，从 0:00 开始，而所有持仓在 23:59 平仓。
如果 EA 设置中的开始时间晚于指定的交易结束时间，EA 将在第二天的指定时间平仓。
在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:
input uint BuyTotalMMTriger=5; //计算止损的最后买入成交数量 input uint BuyLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损买入成交数量 input uint SellTotalMMTriger=5;//计算止损的最后卖出成交数量 input uint SellLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损卖出成交数量 input double SmallMM_=0.01; //损失情况下，每笔交易的可用资金份额 input double MM=0.1; //正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额 input MarginMode MMMode=LOT; //手数计算方法
若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。
此智能交易系统需要已编译的指标文件 XAng_Zad.ex5 才能运行。 它应该位于 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 下。
以下测试使用默认的 EA 输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的成交示例。 在输入中禁用 Trading only in the time intervals。
GBPJPY H4 2017 全年 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
图例 3. 图表上的成交示例。 在输入中启用 Trading only in the time intervals。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21654
检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。Wajdyss_Ichimoku_x10
Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。
Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧。BrainTrend2_V2_HTF
BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧。