一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。

当指标的云改变其颜色时制定交易决策。

可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时间间隔内交易:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

交易开始和交易结束时间提供两个小时和分钟变量。

智能交易系统默认设置在整个交易时段交易，从 0:00 开始，而所有持仓在 23:59 平仓。

如果 EA 设置中的开始时间晚于指定的交易结束时间，EA 将在第二天的指定时间平仓。

在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

此智能交易系统需要已编译的指标文件 XAng_Zad.ex5 才能运行。 它应该位于 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 下。

以下测试使用默认的 EA 输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例。 在输入中禁用 Trading only in the time intervals。

GBPJPY H4 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 3. 图表上的成交示例。 在输入中启用 Trading only in the time intervals。