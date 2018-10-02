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EA

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec.mq5 (23.16 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XAng_Zad_C.mq5 (17.1 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。

当指标的云改变其颜色时制定交易决策。

可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时间间隔内交易:

input bool TimeTrade=true; //允许在指定的时间间隔内交易
input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始 (钟点)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分钟)
input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束 (钟点)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分钟)

交易开始和交易结束时间提供两个小时和分钟变量。

智能交易系统默认设置在整个交易时段交易，从 0:00 开始，而所有持仓在 23:59 平仓。

如果 EA 设置中的开始时间晚于指定的交易结束时间，EA 将在第二天的指定时间平仓。

在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; //计算止损的最后买入成交数量
input uint    BuyLossMMTriger=3;  //降低资金管理的亏损买入成交数量
input uint    SellTotalMMTriger=5;//计算止损的最后卖出成交数量
input uint    SellLossMMTriger=3; //降低资金管理的亏损卖出成交数量
input double  SmallMM_=0.01;      //损失情况下，每笔交易的可用资金份额
input double  MM=0.1;             //正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数计算方法

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

此智能交易系统需要已编译的指标文件 XAng_Zad.ex5 才能运行。 它应该位于 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 下。

以下测试使用默认的 EA 输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例。 在输入中禁用 Trading only in the time intervals。

图例 1. 图表上的成交示例。 在输入中禁用 Trading only in the time intervals。

GBPJPY H4 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

图例 3. 图表上的成交示例。 在输入中启用 Trading only in the time intervals。

图例 3. 图表上的成交示例。 在输入中启用 Trading only in the time intervals。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21654

OHLC 检查 OHLC 检查

检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。

Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF

Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧。

BrainTrend2_V2_HTF BrainTrend2_V2_HTF

BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧。