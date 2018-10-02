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OHLC 检查 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2286
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Alexey Lopatin
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 仅在新柱线出现时操作。
交易系统信号
- 开多头仓位 信号: 如果编号 #Bar index for signal checking 的柱线 收盘价 > 编号 #Bar index for signal checking 柱线的 开盘价;
- 开空头仓位 信号: 如果编号 #Bar index for signal checking 的柱线 收盘价 < 编号 #Bar index for signal checking 柱线的 开盘价;
交易设置
Stop Loss 和 Take Profit 可禁用。 为此，请将相应的参数值设置为 0.0。 交易信号可通过参数 Enable/disable reverse mode for trading 反转。 如果当前点差大于 Maximum allowed spread，则忽略开仓信号。
工作时间帧
出于测试便利, Work TimeFrame 可作为单独的参数使用。 这样可在所选品种上使用所有时间帧测试智能交易系统。
开仓量计算
该 EA 可用固定手数交易 (Lots > 0 且 Risk == 0), 也可动态计算 (Lots == 0 且 Risk > 0)。 此处:
- Lots - 固定开仓量 (此刻 Risk 参数应等于零);
- Risk - 每笔交易的百分比 (此刻 Lots 参数应等于零)。
品名 EURUSD, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价":
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21653
Wajdyss_Ichimoku_x10
Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。PCR
PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。
Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF
Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧。