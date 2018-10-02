思路来自: Alexey Lopatin

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 仅在新柱线出现时操作。





交易系统信号

开多头仓位 信号: 如果编号 # Bar index for signal checking 的柱线 收盘价 > 编号 # Bar index for signal checking 柱线的 开盘价 ;

信号: 如果编号 # 的柱线 编号 # 柱线的 ; 开空头仓位 信号: 如果编号 #Bar index for signal checking 的柱线 收盘价 < 编号 #Bar index for signal checking 柱线的 开盘价 ;





交易设置

Stop Loss 和 Take Profit 可禁用。 为此，请将相应的参数值设置为 0.0。 交易信号可通过参数 Enable/disable reverse mode for trading 反转。 如果当前点差大于 Maximum allowed spread，则忽略开仓信号。





工作时间帧

出于测试便利, Work TimeFrame 可作为单独的参数使用。 这样可在所选品种上使用所有时间帧测试智能交易系统。





开仓量计算

该 EA 可用固定手数交易 (Lots > 0 且 Risk == 0), 也可动态计算 (Lots == 0 且 Risk > 0)。 此处:

Lots - 固定开仓量 (此刻 Risk 参数应等于零);

- 固定开仓量 (此刻 参数应等于零); Risk - 每笔交易的百分比 (此刻 Lots 参数应等于零)。

品名 EURUSD, "每个逐笔报价基于真实逐笔报价":