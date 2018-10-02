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Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。 趋势延续显示为正方形，而趋势变化显示为圆形。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //图表 10 周期 input uint SignalBar=1; //接收信号的柱线编号（0 - 当前柱线） //---- wajdyss_Ichimoku 的参数 input uint Kijun=26; //---- 指标绘制参数 input color CpColor=clrBlueViolet; //指标名称颜色 input color UpUpColor=clrDeepSkyBlue; //趋势增长和烛条增长的颜色 input color UpDnColor=clrBlue; //趋势增长和烛条下跌的颜色 input color ZrColor=clrGray; //无变化的颜色 input color DnUpColor=clrBrown; //趋势下跌和烛条增长的颜色 input color DnDnColor=clrMagenta; //趋势下跌和烛条下跌的颜色 input int FontSize=15; //字号 input type_font FontType=Font14; //字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //坐落边角 input uint Y_=20; //垂线位置 input uint X_=5; //水平线位置
若要运行指标，必须将 Wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. wajdyss_Ichimoku_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21652
PCR
PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。MultiWajdyss_Ichimoku_x10
MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。
OHLC 检查
检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。