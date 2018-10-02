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指标

Wajdyss_Ichimoku_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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显示:
1205
等级:
(12)
已发布:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
wajdyss_Ichimoku_Candle.mq5 (12.17 KB) 预览
wajdyss_Ichimoku_x10.mq5 (25.43 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。 趋势延续显示为正方形，而趋势变化显示为圆形。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //图表 1 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //图表 2 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //图表 3 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //图表 4 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //图表 5 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //图表 6 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //图表 7 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //图表 8 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //图表 9 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //图表 10 周期
input uint SignalBar=1;                               //接收信号的柱线编号（0 - 当前柱线）
//---- wajdyss_Ichimoku 的参数
input uint Kijun=26;
//---- 指标绘制参数
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //指标名称颜色
input color  UpUpColor=clrDeepSkyBlue;                //趋势增长和烛条增长的颜色
input color  UpDnColor=clrBlue;                       //趋势增长和烛条下跌的颜色
input color  ZrColor=clrGray;                         //无变化的颜色
input color  DnUpColor=clrBrown;                      //趋势下跌和烛条增长的颜色
input color  DnDnColor=clrMagenta;                    //趋势下跌和烛条下跌的颜色
input int    FontSize=15;                             //字号
input type_font FontType=Font14;                      //字体
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //坐落边角
input uint Y_=20;                                     //垂线位置
input uint X_=5;                                      //水平线位置

若要运行指标，必须将 Wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. wajdyss_Ichimoku_x10

图例 1. wajdyss_Ichimoku_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21652

PCR PCR

PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 MultiWajdyss_Ichimoku_x10

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。

OHLC 检查 OHLC 检查

检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec

一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。