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Советники

Sidus - эксперт для MetaTrader 5

dmmikl86 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1917
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи: Михаил

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

В советнике используются два индикатора: iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI в качестве фильтра тренда.


RSI в качестве фильтра

  • RSI #2 < 50.0 && RSI #1 > 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия BUY;
  • RSI #2 > 50.0 && RSI #1 < 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия SELL.


Сигналы Alligator

В сигналах индикатора Alligator учитывается параметр Delta between Alligator lines (#1 - #2) - разница между линией индикатора на баре #1 и #2

  • Jaw #1 - Jaw #2 > Delta && Teeth #1 - Teeth #2 > Delta && Lips#1 - Lips #2 > Delta - сигнал к открытию BUY;
  • Jaw #1 - Jaw #2 < Delta && Teeth #1 - Teeth #2 < Delta && Lips#1 - Lips #2 < Delta - сигнал к открытию SELL.


Торговые параметры

Советник работает (проверяет сигналы) только в момент рождения нового бара, а трейлинг работает на каждом тике. Объем позиции всегда постоянный и задается в параметре Lots. Стоп Лосс рассчитывается всегда динамически. Учитывается отступ Offset: для BUY это Low#1 - Offset, для SELL это High#1 + Offset. Тейк Профит постоянный и задается в Take Profit, если нужно отключить Тейк Профит - достаточно задать значение "0.0".

Трейлинг позиций задается двумя параметрами: Trailing Stop и Trailing Step. Чтобы отключить трейлинг достаточно задать значение "0.0" для Trailing Stop. Delta between Alligator lines (#1 - #2) уже описывался выше.

Closing Opposite Positions - при "true" позиции противоположные сигналу будут закрываться.


Порядок оптимизации

Шаг первый - подбор трейлинга и параметров Alligator'a. Генетическая оптимизация (так как будем перебирать трейлинг, а трейлинг работает на каждом тике). Я выбрал символ USDJPY и таймфрейм M15.

Sidus Optimization Step 1

Шаг второй - самый лучший тест проверить на всех символах.

После окончания оптимизации на шаге 1 перейти во вкладку "Оптимизация" и на всякий случай кликнуть по столбцу "Результат" (нужно для сортировки результатов - чтобы лучший результат оказался в самом верху таблицы). Выполнить правый клик на лучшем результате и выбрать "Запустить одиночное тестирование" - запустится одиночный тест, а главное во вкладке "Параметры" зафиксируются лучшие параметры советника.

Переходим во вкладку "Настройка" и из списка "оптимизация" выбираем "По всем символам".

Exp_XWAMI_MMRec Exp_XWAMI_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

XWAMI_HTF XWAMI_HTF

Индикатор XWAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 MultiWajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.