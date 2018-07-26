Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sidus - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1917
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Михаил
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
В советнике используются два индикатора: iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI в качестве фильтра тренда.
RSI в качестве фильтра
- RSI #2 < 50.0 && RSI #1 > 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия BUY;
- RSI #2 > 50.0 && RSI #1 < 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия SELL.
Сигналы Alligator
В сигналах индикатора Alligator учитывается параметр Delta between Alligator lines (#1 - #2) - разница между линией индикатора на баре #1 и #2
- Jaw #1 - Jaw #2 > Delta && Teeth #1 - Teeth #2 > Delta && Lips#1 - Lips #2 > Delta - сигнал к открытию BUY;
- Jaw #1 - Jaw #2 < Delta && Teeth #1 - Teeth #2 < Delta && Lips#1 - Lips #2 < Delta - сигнал к открытию SELL.
Торговые параметры
Советник работает (проверяет сигналы) только в момент рождения нового бара, а трейлинг работает на каждом тике. Объем позиции всегда постоянный и задается в параметре Lots. Стоп Лосс рассчитывается всегда динамически. Учитывается отступ Offset: для BUY это Low#1 - Offset, для SELL это High#1 + Offset. Тейк Профит постоянный и задается в Take Profit, если нужно отключить Тейк Профит - достаточно задать значение "0.0".
Трейлинг позиций задается двумя параметрами: Trailing Stop и Trailing Step. Чтобы отключить трейлинг достаточно задать значение "0.0" для Trailing Stop. Delta between Alligator lines (#1 - #2) уже описывался выше.
Closing Opposite Positions - при "true" позиции противоположные сигналу будут закрываться.
Порядок оптимизации
Шаг первый - подбор трейлинга и параметров Alligator'a. Генетическая оптимизация (так как будем перебирать трейлинг, а трейлинг работает на каждом тике). Я выбрал символ USDJPY и таймфрейм M15.
Шаг второй - самый лучший тест проверить на всех символах.
После окончания оптимизации на шаге 1 перейти во вкладку "Оптимизация" и на всякий случай кликнуть по столбцу "Результат" (нужно для сортировки результатов - чтобы лучший результат оказался в самом верху таблицы). Выполнить правый клик на лучшем результате и выбрать "Запустить одиночное тестирование" - запустится одиночный тест, а главное во вкладке "Параметры" зафиксируются лучшие параметры советника.
Переходим во вкладку "Настройка" и из списка "оптимизация" выбираем "По всем символам".
Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.XWAMI_HTF
Индикатор XWAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймовWajdyss_Ichimoku_x10
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.