Автор идеи: Михаил

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

В советнике используются два индикатора: iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI в качестве фильтра тренда.





RSI в качестве фильтра

RSI #2 < 50.0 && RSI #1 > 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия BUY;

RSI #2 > 50.0 && RSI #1 < 50.0 - фильтр разрешает проверять возможность открытия SELL.





Сигналы Alligator

В сигналах индикатора Alligator учитывается параметр Delta between Alligator lines (#1 - #2) - разница между линией индикатора на баре #1 и #2

Jaw #1 - Jaw #2 > Delta && Teeth #1 - Teeth #2 > Delta && Lips#1 - Lips #2 > Delta - сигнал к открытию BUY;

&& Teeth #1 - Teeth #2 && Lips#1 - Lips #2 - сигнал к открытию BUY; Jaw #1 - Jaw #2 < Delta && Teeth #1 - Teeth #2 < Delta && Lips#1 - Lips #2 < Delta - сигнал к открытию SELL.





Торговые параметры

Советник работает (проверяет сигналы) только в момент рождения нового бара, а трейлинг работает на каждом тике. Объем позиции всегда постоянный и задается в параметре Lots. Стоп Лосс рассчитывается всегда динамически. Учитывается отступ Offset: для BUY это Low#1 - Offset, для SELL это High#1 + Offset. Тейк Профит постоянный и задается в Take Profit, если нужно отключить Тейк Профит - достаточно задать значение "0.0".

Трейлинг позиций задается двумя параметрами: Trailing Stop и Trailing Step. Чтобы отключить трейлинг достаточно задать значение "0.0" для Trailing Stop. Delta between Alligator lines (#1 - #2) уже описывался выше.

Closing Opposite Positions - при "true" позиции противоположные сигналу будут закрываться.





Порядок оптимизации

Шаг первый - подбор трейлинга и параметров Alligator'a. Генетическая оптимизация (так как будем перебирать трейлинг, а трейлинг работает на каждом тике). Я выбрал символ USDJPY и таймфрейм M15.

Шаг второй - самый лучший тест проверить на всех символах.

После окончания оптимизации на шаге 1 перейти во вкладку "Оптимизация" и на всякий случай кликнуть по столбцу "Результат" (нужно для сортировки результатов - чтобы лучший результат оказался в самом верху таблицы). Выполнить правый клик на лучшем результате и выбрать "Запустить одиночное тестирование" - запустится одиночный тест, а главное во вкладке "Параметры" зафиксируются лучшие параметры советника.

Переходим во вкладку "Настройка" и из списка "оптимизация" выбираем "По всем символам".