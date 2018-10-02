MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。

十条指示线中的每一条对应于单独的指标。 指示线和彩色圆点的颜色仅由初始指标烛台的颜色定义。 当相应时间帧的柱线变化时，彩色点出现在指示线上。

图例 1. MultiWajdyss_Ichimoku_x10 指标