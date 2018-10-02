代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1094
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。

十条指示线中的每一条对应于单独的指标。 指示线和彩色圆点的颜色仅由初始指标烛台的颜色定义。 当相应时间帧的柱线变化时，彩色点出现在指示线上。

图例 1. MultiWajdyss_Ichimoku_x10 指标

图例 1. MultiWajdyss_Ichimoku_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21649

MAE MAE

MAE（移动平均轨道线百分比）指标显示价格所处轨道线通道的百分比。

DZP_Trend DZP_Trend

The DZP Trend indicator displays the market state as a detrended oscillator, i.e. the trend component is removed from the price, thus showing a clearer picture of the price movement.

PCR PCR

PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。