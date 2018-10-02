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MultiWajdyss_Ichimoku_x10 - MetaTrader 5脚本
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MultiWajdyss_Ichimoku_x10 使用来自十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，分别以不同颜色显示有关当前趋势的信息。
十条指示线中的每一条对应于单独的指标。 指示线和彩色圆点的颜色仅由初始指标烛台的颜色定义。 当相应时间帧的柱线变化时，彩色点出现在指示线上。
图例 1. MultiWajdyss_Ichimoku_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21649
MAE
MAE（移动平均轨道线百分比）指标显示价格所处轨道线通道的百分比。DZP_Trend
The DZP Trend indicator displays the market state as a detrended oscillator, i.e. the trend component is removed from the price, thus showing a clearer picture of the price movement.
PCR
PCR（百分比回踩）指标显示价格在指定范围内偏离最高价格的最大距离。Wajdyss_Ichimoku_x10
Wajdyss_Ichimoku_x10 指标显示输入参数中定义的十个不同时间帧的 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标烛台的颜色。