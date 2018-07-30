Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.

Имеет семь настраиваемых параметров:

First MA period - период расчета первой МА;

- период расчета первой МА; First MA method - метод расчета первой МА;

- метод расчета первой МА; Second MA period - период расчета второй МА;

- период расчета второй МА; Second MA method - метод расчета второй МА;

- метод расчета второй МА; Applied price - цена расчета скользящих средних;

- цена расчета скользящих средних; Upper limit of the buffered zone - верхняя граница буферной зоны;

- верхняя граница буферной зоны; Lower limit of the buffered zone - нижняя граница буферной зоны.

Расчет: AMOM = 100.0 * MA1/MA2 - 1.0 где: MA1 = MA(Applied price, First MA period, First MA method)

MA2 = MA(Applied price, Second MA period, Second MA method)

Интерпретация: вход в сторону пересечения нулевой линии или линии буферной зоны. Буферная зона служит для отсечения незначительных колебаний цены. Также возможно отслеживание дивергенций графика индикатора и цены.