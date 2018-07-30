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Anchored_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчета первой МА;
- First MA method - метод расчета первой МА;
- Second MA period - период расчета второй МА;
- Second MA method - метод расчета второй МА;
- Applied price - цена расчета скользящих средних;
- Upper limit of the buffered zone - верхняя граница буферной зоны;
- Lower limit of the buffered zone - нижняя граница буферной зоны.
Расчет:
AMOM = 100.0 * MA1/MA2 - 1.0
где:
MA1 = MA(Applied price, First MA period, First MA method)
MA2 = MA(Applied price, Second MA period, Second MA method)
MA2 = MA(Applied price, Second MA period, Second MA method)
Интерпретация: вход в сторону пересечения нулевой линии или линии буферной зоны. Буферная зона служит для отсечения незначительных колебаний цены. Также возможно отслеживание дивергенций графика индикатора и цены.
DZP_Trend
Индикатор DZP Trend отображает состояние рынка в виде детрендированного осциллятора, т.е. из цены исключена ее трендовая составляющая, что дает более наглядную картину о движении цены.MAE
Индикатор MAE (Moving Average Envelopes Percentage) отображает цену в процентах от канала Envelopes.
Advanced_Fractal_On_MA
Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.WMA
Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.