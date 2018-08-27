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Advanced_Fractal_On_MA - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于均线信号线的高级分形指标搜索移动平均线上的分形。 该指标使用两条移动平均线来搜索上下分形。
有五个输入:
- MA period - 均线周期;
- MA method - 均线计算方法;
- Upper applied price - 搜索上分形的移动平均线的计算价格;
- Lower applied price - 搜索下分形的移动平均线的计算价格;
- Frames - 搜索分形的柱线范围 (至少 3 根)。
找到分形时，指标会在价格图表上标记它，并在当前柱线上设置建议的入场方向的箭头。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21641
Dematus
增加开仓量。 依 iDeMarker (DeMarker，DeM) 指标的入场信号。 正规尾随和按净值尾随。Sidus
基于 iAlligator (鳄鱼) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 指标进行交易。 鳄鱼充当主要指标，而 RSI 则用作趋势过滤器。
Anchored_Momentum
Rudy Stefenel 的锚定动量指标于 1998 年首次在 《股票和商品技术分析》杂志中提出。Urdala_Trol
EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。