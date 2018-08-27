基于均线信号线的高级分形指标搜索移动平均线上的分形。 该指标使用两条移动平均线来搜索上下分形。

有五个输入:

MA period - 均线周期;

- 均线周期; MA method - 均线计算方法;

- 均线计算方法; Upper applied price - 搜索上分形的移动平均线的计算价格;

- 搜索上分形的移动平均线的计算价格; Lower applied price - 搜索下分形的移动平均线的计算价格;

- 搜索下分形的移动平均线的计算价格; Frames - 搜索分形的柱线范围 (至少 3 根)。

找到分形时，指标会在价格图表上标记它，并在当前柱线上设置建议的入场方向的箭头。