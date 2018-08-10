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Range Oscillator + Bands (Smoothed) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Range Oscillator показывает относительное положение средней цены в интервале от максимума до минимума в нужный период.
Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21635
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