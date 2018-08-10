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Индикаторы

Range Oscillator + Bands (Smoothed) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Индикатор Range Oscillator показывает относительное положение средней цены в интервале от максимума до минимума в нужный период.

Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21635

Range Oscillator - Smoothed Range Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.

Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.

Elliot Oscillator Simple Elliot Oscillator Simple

Эта версия индикатора Elliot Oscillator позволяет выбирать периоды расчета.

Juice Juice

Juice - индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем.