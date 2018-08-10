CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Elliot Oscillator Simple - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1752
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Согласно определению, Elliot Oscillator представляет собой "34-периодную простую скользящую среднюю цен, вычитаемых из 5-периодной простой скользящей средней цен, отображаемых в виде гистограммы выше и ниже нулевой линии" (иногда индикатор называют "5/34 Oscillator").

Эта версия делает то же самое, при этом позволяя выбирать периоды расчета. Индикатор максимально прост.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21636

Range Oscillator + Bands (Smoothed) Range Oscillator + Bands (Smoothed)

Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.

Range Oscillator - Smoothed Range Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.

Juice Juice

Juice - индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем.

NonLagMA Keltner Сhannel NonLagMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.