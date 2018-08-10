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Elliot Oscillator Simple - индикатор для MetaTrader 5
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Согласно определению, Elliot Oscillator представляет собой "34-периодную простую скользящую среднюю цен, вычитаемых из 5-периодной простой скользящей средней цен, отображаемых в виде гистограммы выше и ниже нулевой линии" (иногда индикатор называют "5/34 Oscillator").
Эта версия делает то же самое, при этом позволяя выбирать периоды расчета. Индикатор максимально прост.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21636
Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.Range Oscillator - Smoothed
Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.
Juice - индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем.NonLagMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.