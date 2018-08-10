Согласно определению, Elliot Oscillator представляет собой "34-периодную простую скользящую среднюю цен, вычитаемых из 5-периодной простой скользящей средней цен, отображаемых в виде гистограммы выше и ниже нулевой линии" (иногда индикатор называют "5/34 Oscillator").

Эта версия делает то же самое, при этом позволяя выбирать периоды расчета. Индикатор максимально прост.