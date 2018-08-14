有一段时间，有一个名为果汁的指标被用于许多系统。 这是该指标的 MetaTrader 5 版本。

它实际上是什么？ 它是一个标准偏差指标，示意偏差是低于还是高于某个固定级别。 这样就可以示意相比该级别波动率是否与有所增减。 因此，它不是一个方向指标，而是显示行情波动性增加或减少的次数，理应如此使用。