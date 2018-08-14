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有一段时间，有一个名为果汁的指标被用于许多系统。 这是该指标的 MetaTrader 5 版本。
它实际上是什么？ 它是一个标准偏差指标，示意偏差是低于还是高于某个固定级别。 这样就可以示意相比该级别波动率是否与有所增减。 因此，它不是一个方向指标，而是显示行情波动性增加或减少的次数，理应如此使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21638
简单埃洛特振荡器
此版本的埃洛特振荡器允许您选择计算周期。范围振荡器 + 波带 (平滑)
此版本是原始范围振荡器 + 波带指标的平滑版本。 平滑是为了清除一些假信号，并且由于平滑方法是 JMA (具有非常小的滞后)，因此增加的滞后量可以令其在许多决策情形下更容易使用。
NonLagMA Keltner 通道
Keltner 通道计算的非滞后 MA +- ATR 距波带的距离。Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec
交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。