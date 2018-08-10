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Индикаторы

Range Oscillator - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Range Oscillator - полезный индикатор, но в своем обычном виде ему недостает сглаженности, чтобы избегать части ложных сигналов.

Эта версия имеет функцию сглаживания, устраняя упомянутый недостаток.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21634

Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.

Price Zone Oscillator - Smoothed Price Zone Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.

Range Oscillator + Bands (Smoothed) Range Oscillator + Bands (Smoothed)

Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.

Elliot Oscillator Simple Elliot Oscillator Simple

Эта версия индикатора Elliot Oscillator позволяет выбирать периоды расчета.