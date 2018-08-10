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Range Oscillator - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Range Oscillator - полезный индикатор, но в своем обычном виде ему недостает сглаженности, чтобы избегать части ложных сигналов.
Эта версия имеет функцию сглаживания, устраняя упомянутый недостаток.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21634
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.Price Zone Oscillator - Smoothed
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.
Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.Elliot Oscillator Simple
Эта версия индикатора Elliot Oscillator позволяет выбирать периоды расчета.