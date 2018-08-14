根据定义，埃洛特振荡器是一个"从 5 周期简单移动平均值中减去 34 周期简单移动平均价格，并显示为零线以上和以下的直方图" (有时称为 "5/34 振荡器")。

这个版本完全相同，只有一个区别: 它允许您选择计算周期。 通过这种方式，它变得非常简单，并准确展示了埃洛特振荡器指标的含义。