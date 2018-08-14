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根据定义，埃洛特振荡器是一个"从 5 周期简单移动平均值中减去 34 周期简单移动平均价格，并显示为零线以上和以下的直方图" (有时称为 "5/34 振荡器")。
这个版本完全相同，只有一个区别: 它允许您选择计算周期。 通过这种方式，它变得非常简单，并准确展示了埃洛特振荡器指标的含义。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21636
范围振荡器 + 波带 (平滑)
此版本是原始范围振荡器 + 波带指标的平滑版本。 平滑是为了清除一些假信号，并且由于平滑方法是 JMA (具有非常小的滞后)，因此增加的滞后量可以令其在许多决策情形下更容易使用。范围振荡器 - 平滑
此版本的范围振荡器具有平滑选项，以避免某些假信号。
果汁
果汁是标准偏差指标，示意偏差是低于还是高于某个固定级别。 这样就可以示意相比该级别波动率是否与有所增减。NonLagMA Keltner 通道
Keltner 通道计算的非滞后 MA +- ATR 距波带的距离。