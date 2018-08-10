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Индикаторы

Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(15)
Опубликован:
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Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.

Эффективность индикатора таким образом повышается.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21622

Price Zone Oscillator - Smoothed Price Zone Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.

Sigmoidal Normalized RSI Sigmoidal Normalized RSI

Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.

Range Oscillator - Smoothed Range Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.

Range Oscillator + Bands (Smoothed) Range Oscillator + Bands (Smoothed)

Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.