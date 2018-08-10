Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.

Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.