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Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.
Эффективность индикатора таким образом повышается.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21622
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.Sigmoidal Normalized RSI
Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.
Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.Range Oscillator + Bands (Smoothed)
Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.