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Range Oscillator + Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.
В отличие от базовой версии, здесь для определения условий перекупленности и перепроданности используются полосы Боллинджера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20850
Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.Modified Moving Averages
Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average
Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.Divergence_Candles
Индикатор свечных дивергенций.