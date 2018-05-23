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Индикаторы

Range Oscillator + Bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(19)
Опубликован:
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Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.

В отличие от базовой версии, здесь для определения условий перекупленности и перепроданности используются полосы Боллинджера.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20850

Range Oscillator Range Oscillator

Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.

Modified Moving Averages Modified Moving Averages

Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

DI DI

Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.

Divergence_Candles Divergence_Candles

Индикатор свечных дивергенций.