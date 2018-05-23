Индикатор, схожий с "сырыми" Stochastic и Williams Percent Range.

Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период. Его значения находятся в диапазоне от 0 до 100, это и будут его крайние уровни. Использовать его рекомендуется так же, как и стохастический индикатор.

