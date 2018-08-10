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Индикаторы

Price Zone Oscillator - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Одна из возможных проблем индикатора Price Zone Oscillator состоит в том, что его наклон "слишком быстрый".

Эта версия пытается решить проблему. Ниже приведено сравнение: запаздывание минимально и удобство использования сглаженных значений очевидно.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21621

Sigmoidal Normalized RSI Sigmoidal Normalized RSI

Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.

Normalized RSI JMA Smoothed Normalized RSI JMA Smoothed

Эта версия Normalized RSI добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.

Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.

Range Oscillator - Smoothed Range Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.