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Price Zone Oscillator - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Одна из возможных проблем индикатора Price Zone Oscillator состоит в том, что его наклон "слишком быстрый".
Эта версия пытается решить проблему. Ниже приведено сравнение: запаздывание минимально и удобство использования сглаженных значений очевидно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21621
Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.Normalized RSI JMA Smoothed
Эта версия Normalized RSI добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.Range Oscillator - Smoothed
Эта версия индикатора Range Oscillator имеет функцию сглаживания, позволяющую избежать ложных сигналов.