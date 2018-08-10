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Price Zone Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price Zone Oscillator основан на статье "Entering the Price Zone" (Вход в ценовую зону) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler).
В прошлый раз мы представили новый осциллятор, который обеспечивает лучшие прогнозы уровней покупки и продажи ценных бумаг: Volume Zone Oscillator (VZO). На этот раз мы представляем похожий дополнительный индикатор: Price Zone Oscillator (осциллятор ценовой зоны, PZO).
PZO зависит только от одного условия: если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, то она бычья; в противном случае - медвежья.
Price Zone Oscillator = 100 x (CP/TC).
где:
CP (закрытие позиции) = X-days EMA (± close).
и
TC (общее закрытие) = X-days EMA (close).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21607
Фильтры Хендерсона (Henderson Filters) рассчитываются путем минимизации суммы квадратов третьей разности серии скользящих средних. Критерии Хендерсона позволяют добиться того, что, когда эти фильтры применяются к полиномам третьей степени, полученный сглаженный вывод будет точно соответствовать параболам. Фильтры Хендерсона подходят для сглаживания экономических временных рядов, пропуская циклы, типичные для тренда, и не меняя их. Также они устраняют почти все нестандартные вариации, имеющие очень короткую частоту в шесть месяцев или менее.Multi T3 Slopes
Индикатор Multi T3 Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних T3 с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator использует плавающие уровни для поиска значительных уровней.Normalized RSI
Normalized RSI пытается решить "проблему RSI": чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI.