Индикатор Price Zone Oscillator основан на статье "Entering the Price Zone" (Вход в ценовую зону) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler).

В прошлый раз мы представили новый осциллятор, который обеспечивает лучшие прогнозы уровней покупки и продажи ценных бумаг: Volume Zone Oscillator (VZO). На этот раз мы представляем похожий дополнительный индикатор: Price Zone Oscillator (осциллятор ценовой зоны, PZO).

PZO зависит только от одного условия: если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, то она бычья; в противном случае - медвежья.

Price Zone Oscillator = 100 x (CP/TC).

где:

CP (закрытие позиции) = X-days EMA (± close).

и

TC (общее закрытие) = X-days EMA (close).