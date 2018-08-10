CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Normalized RSI JMA Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1315
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Normalized RSI отличается повышенной волатильностью (направление самого RSI и нормализованного RSI иногда меняются довольно хаотично).

Эта версия добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.

PS: Если период нормализации <=1, нормализация RSI не производится. В этом случае индикатор работает как "простой" RSI.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21619

Normalized RSI Normalized RSI

Normalized RSI пытается решить "проблему RSI": чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI.

Price Zone Oscillator - Floating Levels Price Zone Oscillator - Floating Levels

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator использует плавающие уровни для поиска значительных уровней.

Sigmoidal Normalized RSI Sigmoidal Normalized RSI

Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.

Price Zone Oscillator - Smoothed Price Zone Oscillator - Smoothed

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.