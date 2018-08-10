Индикатор Normalized RSI отличается повышенной волатильностью (направление самого RSI и нормализованного RSI иногда меняются довольно хаотично).

Эта версия добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.

PS: Если период нормализации <=1, нормализация RSI не производится. В этом случае индикатор работает как "простой" RSI.