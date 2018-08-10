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Normalized RSI JMA Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Normalized RSI отличается повышенной волатильностью (направление самого RSI и нормализованного RSI иногда меняются довольно хаотично).
Эта версия добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.
PS: Если период нормализации <=1, нормализация RSI не производится. В этом случае индикатор работает как "простой" RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21619
Normalized RSI пытается решить "проблему RSI": чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI.Price Zone Oscillator - Floating Levels
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator использует плавающие уровни для поиска значительных уровней.
Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.Price Zone Oscillator - Smoothed
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.