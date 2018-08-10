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Sigmoidal Normalized RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Это еще один способ избежать "выравнивания" RSI.
Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21620
Эта версия Normalized RSI добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.Normalized RSI
Normalized RSI пытается решить "проблему RSI": чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI.
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator пытается решить проблему "слишком быстрого" наклона индикатора.Price Zone Oscillator - Floating Levels Smoothed
Эта версия индикатора Price Zone Oscillator - Floating Levels имеет сглаживание, позволяющее отбраковывать часть сигналов.