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XWAMI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XWAMI.mq5 (18.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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由 Anthony W. Warren WAMI 指标构成的动量指标具有彩色云的形式，能改变平滑算法，并通过颜色显示趋势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. XWAMI 指标

图例 1. XWAMI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21614

Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert

当蜡烛突破 Kijun Sen 线时 (蜡烛变为相反颜色)，Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec

交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。

Freeman Freeman

依据 RSI 和移动平均线交易。 移动平均线用作 H1 上的趋势过滤器。

缺口 缺口

EA 等待指定时间帧内的缺口。