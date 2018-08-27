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由 Anthony W. Warren WAMI 指标构成的动量指标具有彩色云的形式，能改变平滑算法，并通过颜色显示趋势方向。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
图例 1. XWAMI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21614
Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert
当蜡烛突破 Kijun Sen 线时 (蜡烛变为相反颜色)，Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec
交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。