由 Anthony W. Warren WAMI 指标构成的动量指标具有彩色云的形式，能改变平滑算法，并通过颜色显示趋势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. XWAMI 指标