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Индикаторы

Multi T3 Slopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1725
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Индикатор проверяет наклоны 5 скользящих средних T3 с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Вы можете выбрать один из двух типов T3:

  • Оригинальный расчет T3 Тиллсона.
  • Модифицированный расчет Фулкса/Матулича.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21600

Multi JMA Slopes Multi JMA Slopes

Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Multi LSMA Slopes Multi LSMA Slopes

Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Henderson's Filter Henderson's Filter

Фильтры Хендерсона (Henderson Filters) рассчитываются путем минимизации суммы квадратов третьей разности серии скользящих средних. Критерии Хендерсона позволяют добиться того, что, когда эти фильтры применяются к полиномам третьей степени, полученный сглаженный вывод будет точно соответствовать параболам. Фильтры Хендерсона подходят для сглаживания экономических временных рядов, пропуская циклы, типичные для тренда, и не меняя их. Также они устраняют почти все нестандартные вариации, имеющие очень короткую частоту в шесть месяцев или менее.

Price Zone Oscillator Price Zone Oscillator

PZO зависит только от одного условия: если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, то она бычья; в противном случае - медвежья.