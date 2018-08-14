多 LSMA 斜率指标检查 5 条 (不同周期) 最小二乘均线 (LSMA 或线性回归值) 的斜率并将它们相加以便显示总体趋势。

亨德森 (Henderson) 滤波器是通过取移动平均序列的第三个差值的最小平方和得到的。 亨德森的标准确保当这些滤波器应用于三次多项式时，得到的平滑输出将完全适合这些抛物线。 亨德森滤波器适用于平滑财经时间序列，因为它们允许趋势的典型周期不变。 它们还可消除几乎所有六个月或更短时间内的短频不规则变化的特性。

价格区域振荡器 (PZO) 的公式仅取决于一个条件: 如果今天的收盘价高于昨天的收盘价，那么收盘价将具有正值 (看涨); 否则它将具有负值 (看跌)。