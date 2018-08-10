Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.