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Multi LSMA Slopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21598
Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.Choppiness Index - JMA Smoothed
Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.
Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.Multi T3 Slopes
Индикатор Multi T3 Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних T3 с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.