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Индикаторы

Multi LSMA Slopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1387
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21598

Multi Averages Slopes Multi Averages Slopes

Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

Choppiness Index - JMA Smoothed Choppiness Index - JMA Smoothed

Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.

Multi JMA Slopes Multi JMA Slopes

Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Multi T3 Slopes Multi T3 Slopes

Индикатор Multi T3 Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних T3 с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.