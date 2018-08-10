Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.