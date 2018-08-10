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Multi JMA Slopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21599
Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.Multi Averages Slopes
Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
Индикатор Multi T3 Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних T3 с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.Henderson's Filter
Фильтры Хендерсона (Henderson Filters) рассчитываются путем минимизации суммы квадратов третьей разности серии скользящих средних. Критерии Хендерсона позволяют добиться того, что, когда эти фильтры применяются к полиномам третьей степени, полученный сглаженный вывод будет точно соответствовать параболам. Фильтры Хендерсона подходят для сглаживания экономических временных рядов, пропуская циклы, типичные для тренда, и не меняя их. Также они устраняют почти все нестандартные вариации, имеющие очень короткую частоту в шесть месяцев или менее.