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Open_Oscillator_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert.
GBP9AM
Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.Wajdyss_Ichimoku_Candle
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun-Sen, выполненный в свечном виде.
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Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.Open_Oscillator_Cloud_HTF
Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах