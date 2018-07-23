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Индикаторы

Open_Oscillator_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1448
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert.

GBP9AM GBP9AM

Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

Wajdyss_Ichimoku_Candle Wajdyss_Ichimoku_Candle

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun-Sen, выполненный в свечном виде.

Intraday Channel Breakout Intraday Channel Breakout

Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.

Open_Oscillator_Cloud_HTF Open_Oscillator_Cloud_HTF

Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах