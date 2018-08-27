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Wajdyss_Ichimoku_Candle - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Wajdyss
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。
与 Wajdyss_Ichimoku_Indicator 不同，指标以蜡烛形式显示。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。
图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21594
Open_Oscillator_Cloud_HTF
Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项Open_Oscillator_Cloud
Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。
GBP9AM
使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec
交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。