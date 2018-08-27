Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。

使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。

交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。