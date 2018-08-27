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Wajdyss_Ichimoku_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Wajdyss

一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。

Wajdyss_Ichimoku_Indicator 不同，指标以蜡烛形式显示。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle 指标

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21594

Open_Oscillator_Cloud_HTF Open_Oscillator_Cloud_HTF

Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项

Open_Oscillator_Cloud Open_Oscillator_Cloud

Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。

GBP9AM GBP9AM

使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。

Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec

交易系统基于 Open_Oscillator_Cloud 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。