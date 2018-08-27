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Open_Oscillator_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
Open_Oscillator_Cloud.mq5 (17.79 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. DEMA_Range_Channel_Alert 指标

图例 1. DEMA_Range_Channel_Alert 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21592

DEMA_Range_Channel_Alert DEMA_Range_Channel_Alert

当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

CandleStop_System_Alert CandleStop_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

Open_Oscillator_Cloud_HTF Open_Oscillator_Cloud_HTF

Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项

Wajdyss_Ichimoku_Candle Wajdyss_Ichimoku_Candle

一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 指示线，并显示为蜡烛。