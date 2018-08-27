Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. DEMA_Range_Channel_Alert 指标