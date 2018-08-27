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Open_Oscillator_Cloud - MetaTrader 5脚本
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Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
图例 1. DEMA_Range_Channel_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21592
DEMA_Range_Channel_Alert
当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。CandleStop_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
Open_Oscillator_Cloud_HTF
Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项Wajdyss_Ichimoku_Candle
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 指示线，并显示为蜡烛。