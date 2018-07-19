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Индикаторы

Open_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1721
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(11)
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Индикатор-осциллятор Open_Oscillator основан на расчете динамики изменения цен открытия баров за заданный промежуток времени. Рисует две линии - минимальные и максимальные цены открытия за диапазон относительно текущих значений, а также две сигнальные линии.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Signal period - период сглаживания сигнальных линий.

Расчет:

Low = MinPos - Open
High = Open - MaxPos
SignalLow = EMA(Low, Signal period)
SignalHigh = EMA(High, Signal period)

где:

  • MinPos - минимальная цена в диапазоне Period;
  • MaxPos - максимальная цена в диапазоне Period.
Расположение сигнальных линий относительно друг друга указывает на тенденцию, пересечения сигнальных линий и линий осциллятора указывают на направление входа.

Momentum_Signal Momentum_Signal

Сигнальный индикатор на основе Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX.

MA_Lag_Reduce MA_Lag_Reduce

Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.

Projection_Bands Projection_Bands

Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).

Projection_Oscillator Projection_Oscillator

Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands) в виде осциллятора.