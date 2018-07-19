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Open_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Open_Oscillator основан на расчете динамики изменения цен открытия баров за заданный промежуток времени. Рисует две линии - минимальные и максимальные цены открытия за диапазон относительно текущих значений, а также две сигнальные линии.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Signal period - период сглаживания сигнальных линий.
Расчет:
Low = MinPos - Open
High = Open - MaxPos
SignalLow = EMA(Low, Signal period)
SignalHigh = EMA(High, Signal period)
High = Open - MaxPos
SignalLow = EMA(Low, Signal period)
SignalHigh = EMA(High, Signal period)
где:
- MinPos - минимальная цена в диапазоне Period;
- MaxPos - максимальная цена в диапазоне Period.
Расположение сигнальных линий относительно друг друга указывает на тенденцию, пересечения сигнальных линий и линий осциллятора указывают на направление входа.
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