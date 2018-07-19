Индикатор-осциллятор Open_Oscillator основан на расчете динамики изменения цен открытия баров за заданный промежуток времени. Рисует две линии - минимальные и максимальные цены открытия за диапазон относительно текущих значений, а также две сигнальные линии.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Signal period - период сглаживания сигнальных линий.

Расчет: Low = MinPos - Open

High = Open - MaxPos

SignalLow = EMA(Low, Signal period)

SignalHigh = EMA(High, Signal period) где: MinPos - минимальная цена в диапазоне Period;

MaxPos - максимальная цена в диапазоне Period.

Расположение сигнальных линий относительно друг друга указывает на тенденцию, пересечения сигнальных линий и линий осциллятора указывают на направление входа.