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DEMA_Range_Channel_Alert - MetaTrader 5脚本
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当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. DEMA_Range_Channel_Alert 指标在第一根柱线上突破通道
图例 2. DEMA_Range_Channel_Alert 指标 激活警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21591
CandleStop_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
Open_Oscillator_Cloud
Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。Open_Oscillator_Cloud_HTF
Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项