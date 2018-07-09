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Индикаторы

DEMA_Range_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1471
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, образованный двумя мувингами Double Exponential Moving Average, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_GStopLoss_Tm Exp_GStopLoss_Tm

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени

Exp_GTakeProfit_Tm Exp_GTakeProfit_Tm

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени