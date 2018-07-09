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DEMA_Range_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал, образованный двумя мувингами Double Exponential Moving Average, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.
Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времениExp_GTakeProfit_Tm
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита или в ситуации, когда необходимо закрыть все позиции вне фиксированного в настройках интервала времени