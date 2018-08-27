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CandleStop_System_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

图例 1. CandleStop_System_Alert 指标在第一根柱线上突破通道

图例 1. CandleStop_System_Alert 指标在第一根柱线上突破通道

图例 2. CandleStop_System_Alert 指标。 激活警报

图例 2. CandleStop_System_Alert 指标。 激活警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21590

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

Wajdyss_Ichimoku_Indicator Wajdyss_Ichimoku_Indicator

一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。

DEMA_Range_Channel_Alert DEMA_Range_Channel_Alert

当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

Open_Oscillator_Cloud Open_Oscillator_Cloud

Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。