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Индикаторы

Random Walk Index - JMA Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Индекс случайного блуждания (Random Walk Index, RWI) - индикатор, который пытается определить, случайно ли движение цены или является результатом статистически значимой тенденции (тренда).

Индикатор Random Walk Index пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. Для этого он измеряет диапазон цены за период N и его отличие от ожидаемого случайного блуждания (случайное движение вверх или вниз). Чем больше диапазон, тем сильнее тренд. RWI гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией, а чем дальше цены отклоняются от прямой линии, тем более неустойчивый и случайный характер носит рынок.


Формула индекса случайного блуждания

Индекс случайного блуждания пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. RWI для каждого периода вычисляется путем расчета максимального из следующих значений периодов с крупными диапазонами:

(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))

В этой версии индикатора Random Walk Index для сглаживания применяется JMA, что позволяет избежать чрезмерного количества ложных сигналов, которые генерирует оригинальный индикатор.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21584

Random Walk Index Random Walk Index

Индикатор Random Walk Index пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. Для этого он измеряет диапазон цены за период N и его отличие от ожидаемого случайного блуждания (случайное движение вверх или вниз). Чем больше диапазон, тем сильнее тренд. RWI гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией, а чем дальше цены отклоняются от прямой линии, тем более неустойчивый и случайный характер носит рынок.

RSX QQE Histo RSX QQE Histo

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней), а также применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.

Choppiness Index Choppiness Index

Choppiness Index: другой способ вычисления фрактальной размерности.

Choppiness Index - JMA Smoothed Choppiness Index - JMA Smoothed

Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.