Индекс случайного блуждания (Random Walk Index, RWI) - индикатор, который пытается определить, случайно ли движение цены или является результатом статистически значимой тенденции (тренда).

Индикатор Random Walk Index пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. Для этого он измеряет диапазон цены за период N и его отличие от ожидаемого случайного блуждания (случайное движение вверх или вниз). Чем больше диапазон, тем сильнее тренд. RWI гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией, а чем дальше цены отклоняются от прямой линии, тем более неустойчивый и случайный характер носит рынок.





Формула индекса случайного блуждания

Индекс случайного блуждания пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. RWI для каждого периода вычисляется путем расчета максимального из следующих значений периодов с крупными диапазонами:

(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))

В этой версии индикатора Random Walk Index для сглаживания применяется JMA, что позволяет избежать чрезмерного количества ложных сигналов, которые генерирует оригинальный индикатор.